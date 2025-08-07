Subirá el pasaje en Edomex: ¿de cuánto podría ser el nuevo aumento?

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno del Estado de México (Edomex) informó que habrá una actualización en la tarifa del transporte público en la entidad, luego de que, por más de siete años, no se ha efectuado ninguna modificación al costo del pasaje. La medida fue confirmada por el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, durante la conferencia “Quién es quién en la movilidad del pueblo”.

“La tarifa se mantiene sin cambios desde 2017. Actualmente, se está evaluando una actualización que sea justa para usuarios y concesionarios”, indicó Delgado.

¿De cuánto será el aumento en el pasaje del transporte público en Edomex?

Durante su intervención, el subsecretario de Movilidad explicó que aún no se define la cantidad exacta del ajuste al precio del transporte público en Edomex, pero mencionó que podría oscilar entre 2 y 3 pesos por viaje. El funcionario precisó que se busca un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio para los operadores y la accesibilidad para la ciudadanía.

“Lo importante es que no represente una carga económica excesiva, pero que también permita que el transporte siga operando de manera eficiente”, señaló Ricardo Delgado.

El funcionario también mencionó que será la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, quien oficialice la medida una vez que se concluyan las negociaciones con los sectores involucrados.

¿Cuál es el costo del pasaje en el Edomex?

En la actualidad el costo del pasaje en el transporte público de la entidad mexiquense inicia con un pago de 12 pesos cuando el recorrido va de 0 a 5 kilómetros y por cada kilómetro adicional se incrementa 0.25 pesos, de acuerdo con la tabla siguiente:

De 0 a 5 kilómetros: 12 pesos y 0.25 el km adicional

De 6-7 km: 12.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 8 -9 km: 13 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 10-11 km 13.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 12 a 13 kilómetros: 14 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De14-15 km: 14.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 16-17: 15 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 18-19 km: 15.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 20 – 21 km: 16 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

Negociaciones en curso con transportistas del Edomex

Ricardo Delgado detalló que actualmente se mantienen reuniones con concesionarios del transporte público para revisar las condiciones bajo las cuales se realizará la modificación tarifaria. Según explicó, el diálogo está centrado en garantizar que el aumento no afecte la cobertura del servicio ni genere conflictos operativos.

El ajuste propuesto también se vincula a mejoras que los operadores deberán realizar en sus unidades, así como a la implementación de criterios mínimos de seguridad, capacitación y condiciones laborales. Hasta ahora, no hay una fecha exacta para el anuncio oficial, pero el tema sigue siendo parte de la agenda de movilidad del Gobierno estatal.

