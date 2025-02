Subsidio a la tenencia en Edomex: ¿cómo evitar que te lo nieguen?

GENERANDO AUDIO...

Que no te nieguen el pago de refrendo en Edomex; ve qué necesitas. Foto:Cuartoscuro

El pago de la tenencia vehicular es un impuesto que se debe cubrir para poder circular en el Estado de México (Edomex), pero, como parte de los beneficios fiscales de la entidad mexiquense, se puede hacer sólo el pago del refrendo. Te contamos cómo evitar que te nieguen este subsidio.

¿Quiénes están obligados al pago de tenencia en el Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Edomex, las personas físicas y jurídicas colectivas propietarias de vehículos de uso particular, particulares de carga comercial, remolque, motocicleta, motoneta, trimoto y cuadrimoto, ecológico, auto antiguo, convertidor (dolly) con domicilio dentro de la entidad mexiquense, deben hacerlo.

El subsidio a la tenencia

Actualmente, en el Edomex el pago de la tenencia es subsidiado, por lo que, si estás al corriente con su pago, hasta el 31 de marzo, sólo pagarías el refrendo. Aplica para:

Autos con valor de hasta 550 mil pesos sin IVA

Motocicletas con valor de hasta 115 mil pesos sin IVA

¿En qué casos podrían negarte pagar sólo el refrendo?

Para que no te quedes sin el subsidio a la tenencia, te decimos en qué casos no aplica, para que te apliques y no te lo nieguen:

Cuando los pagos de derechos por servicios de control vehicular se realicen con posterioridad al 31 de marzo del 2025

Los vehículos que provengan de otra entidad

Los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular con placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2019 y anteriores que no hayan cumplido con la obligación de realizar la renovación de placas durante el 2024

Los contribuyentes que tengan adeudos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos vigente en la entidad o de derechos de control vehicular de los ejercicios fiscales 2024 y anteriores

Cuando exista alguna irregularidad o falsedad en los datos y/o documentación proporcionados

Vehículos automotores propiedad de la Federación, Estado, municipios, así como organismos auxiliares y autónomos

Así que ya sabes en qué casos podrían negarte el subsidio de la tenencia para pagar sólo el refrendo, checa si necesitas algo para poder acceder a este beneficio fiscal.

