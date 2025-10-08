GENERANDO AUDIO...

Autoridades emiten fichas de búsqueda oficiales

En Naucalpan, Estado de México, ya son cuatro las jóvenes desaparecidas en las últimas semanas. La más reciente es Sofía Ollinyolistli Torres García, de 15 años, reportada como no localizada el 5 de octubre, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Antes de estos casos, la FGJEM reportó como no localizadas a Ana Karen Garay Ruiz, de 24 años, desaparecida el 30 de septiembre, y a Dulce Estrella Antonio García, de 14 años, vista por última vez el 10 de septiembre, también en calles de Naucalpan de Juárez.

Por las cuatro jóvenes desaparecidas, la Fiscalía mexiquense ya emitió fichas oficiales de búsqueda. Hasta el momento, las autoridades no han informado avances en las investigaciones ni han confirmado si los casos podrían estar relacionados.

La desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan, el pasado 2 de octubre, provocó protestas de familiares y compañeros, quienes bloquearon por cinco horas Periférico Norte, a la altura de la avenida Primero de Mayo, para exigir resultados en la búsqueda.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]