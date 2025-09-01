Suspenden transportistas bloqueo en Edomex; tendrán diálogo con autoridades

GENERANDO AUDIO...

A horas de llevarse a cabo un paro de transportistas en el Valle de Toluca, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México anunció que la movilización fue suspendida debido a que llevarán a cabo una reunión con autoridades mexiquenses.

Se prevé que líderes transportistas y autoridades de movilidad se reúnan este lunes a las 9 de la mañana para establecer una mesa de diálogo a fin de encontrar soluciones y mejorar el servicio.

Ello, luego de que la movilización donde se pretendía la participación de 30 empresas que detendrían la operación de más de mil 800 unidades, se realizaría ante la negativa de las autoridades mexiquenses para realizar un ajuste en el cobro de la tarifa por viaje.

Esta propuesta contempla un aumento de 4 pesos sobre la tarifa actual que oscila en los 12 pesos, pues transportistas argumentan que esta modificación se debe al incremento en el precio de los combustibles, refacciones y costos de operación del servicio.

Mientras que, durante la noche de este domingo, al menos cinco empresas de transporte público concesionado anunciaron que mantendrán el servicio de manera habitual al no participar en el paro de transportistas previsto para este lunes 1 de septiembre en el Valle de Toluca.

Entre las empresas que han asegurado que operarán de manera regular este lunes, destacan Autotransportes Xinantécatl y Tlachaloya, que explicaron a través de un mensaje en sus redes sociales que lo que piden, entre otras cosas, es el diálogo con las autoridades para resolver las situaciones sin afectar a los usuarios del servicio.

Usuarios han compartido publicaciones donde se muestran perfiles de las empresas de Autotransporte Colón Nacional, Flecha Blanca y Corsarios del Norte, donde también se anuncia que no participarán en esta movilización.