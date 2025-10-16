Tarifas de Mexibús y Mexicable tras aumento de pasaje en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Mexibús y Mexicable tienen nuevas tarifas desde el 15 de octubre. Foto: Cuartoscuro

A partir del 15 de octubre, entraron en vigor las nuevas tarifas del transporte público en el Estado de México (Edomex), incluyendo los servicios del Mexibús y Mexicable, luego del ajuste autorizado y publicado en la Gaceta del Gobierno estatal.

El incremento representa un aumento de 2 pesos al recorrido mínimo en las rutas concesionadas y aplica para todas las modalidades de transporte, desde combis y autobuses hasta los sistemas articulados y de teleférico.

En cuanto a las tarifas del Mexibús y Mexicable, la diferencia es de un peso en el servicio general.

Éstas son las nuevas tarifas del Mexibús y Mexicable

Con el ajuste oficial, los costos actualizados para los sistemas de transporte masivo son los siguientes:

Mexibús: 10 pesos

10 pesos Corredor Chimalhuacán–Chicoloapan: 9 pesos

9 pesos Mexicable: 10 pesos

10 pesos Tarifa para estudiantes: 7 pesos

7 pesos Tarifa Mujeres Bienestar: 9.50 pesos

9.50 pesos Tarjeta Movimex: 15 pesos

Las autoridades mexiquenses informaron que todas las unidades y estaciones deberán aplicar las tarifas actualizadas y ser visibles en las unidades desde este miércoles 15 de octubre.

Incremento general al transporte público en el Estado de México

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno de la entidad mexiaquense, el precio base del pasaje colectivo pasará de 12 a 14 pesos para recorridos de hasta 5 kilómetros, mientras que por cada kilómetro adicional se cobrará 25 centavos extra.

En el caso del servicio mixto, que opera principalmente en zonas rurales o de difícil acceso, la tarifa será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros, y también se sumarán 25 centavos por cada kilómetro adicional.

Las autoridades explicaron que el ajuste busca mantener la operación y mantenimiento de las unidades, tras el incremento en costos operativos, aunque usuarios han expresado inconformidad en redes sociales por el impacto económico del alza.