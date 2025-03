Taxistas paralizan carretera Toluca-Tenango; protestan por operativos

Durante más de 3 horas, la circulación en la carretera federal Toluca-Tenango se vio afectada este jueves debido a un bloqueo en ambos sentidos realizado por taxistas de Toluca, Santiago Tianguistenco y Capulhuac.

La manifestación generó una congestión vehicular superior a los 5 kilómetros, afectando a conductores que trasladaban en algunos casos enfermos de gravedad.

Otros más que transportaban productos perecederos presentaron retrasos en sus traslados y temor a tener pérdidas.

“Perecederos, en eso me afecta, y ahorita que está haciendo calor se puede echar a perder a pesar de que tenemos el termo prendido”.

Algunos conductores optaron por detenerse y esperar a que el bloqueo concluyera.

“Para ver qué tan complicado está llegar y si no declinar y regresarme”.

Otros decidieron regresar en sentido contrario para buscar rutas alternas.

Los taxistas aseguran que la protesta responde a la imposición de operativos que, según ellos, se realizan de manera arbitraria en la zona, en los que al menos 10 operadores fueron detenidos.

“El día de ayer empezó con sus operativos de manera nefasta deteniendo a nuestros compañeros con fuerza pública, fiscalía, grúas y poniéndolos a disposición del MP de Metepec, no somos delincuentes, somos gente trabajadora y nos piden que nos regularicemos cuando su sistema todavía no está habilitado en su totalidad, no podemos hacer pagos, líneas de captura”.

Juan Ramírez, taxista