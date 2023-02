Se toman foto frente a Pirámide del Sol en Teotihuacán y descubren un supuesto ovni

En Teotihuacán, captan supuesto ovni. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), una pareja aprovechó el fin de semana pasado para visitar la zona arqueológica y, como varios de los visitantes, decidieron tomarse una fotografía frente a la Pirámide del Sol; sin embargo, al revisarla, notaron un objeto al lado de la milenaria construcción, que parecería ser un presunto ovni.

Ver más De hecho, notó la presencia del objeto en la imagen sin la función Live del celular. La foto, que me compartió, fue capturada a las 13:16 horas del sábado pasado… pic.twitter.com/kj8Sz3IjQH — Oscar GGC (@SupegMalou) February 10, 2023

Se toman foto en la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, y descubren presunto ovni: ¿qué sucedió?

La fotografía fue captada a las 13:16 horas del pasado sábado 4 de febrero con la función Live Photo del dispositivo y, como se aprecia en la imagen captada por celular, la pareja se encuentra posando frente a la Pirámide del Sol.

Aunque de primera instancia no pareciera haber nada fuera de lo común, en la parte derecha de la foto, el extraño objeto aparece en la parte superior de la toma, al lado de la pirámide.

Después, al revisarla y aplicar el Live Photo, cuya función es grabar 1.5 segundos antes y después de tomar la imagen, notaron que esta figura de color negro, con una extraña forma que simula una especie de platillo, aparece en un inicio de la captura y desaparece al siguiente momento.

Según relata el joven que aparece en la fotografía, posteriormente, el presunto ovni también se nota del lado izquierdo de la fotografía sin recortar, con el mismo movimiento, apareciendo y desapareciendo, que también se aprecia con Live Photo.

¿Hay avistamientos de presuntos ovnis en Teotihuacán?

Cabe resaltar que no se reportó ningún avistamiento de algún objeto volador no identificado en la zona durante ese día. Sin embargo, hasta el momento, la pareja no se explica qué objeto captó la cámara de su celular.

Aunque en esta zona suelen realizarse distintas actividades turísticas, como vuelos en globos aerostáticos, no se ha reportado actividad relacionada con supuestas naves alienígenas.