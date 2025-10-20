¡Tráfico pesado! Vuelca tráiler en la Autopista México-Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Autoridades trabajan para retirar tráiler en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro

Esta mañana, un tráiler volcado en la autopista México-Querétaro provoca tráfico intenso y filas kilométricas a la altura de la caseta de Tepotzotlán, con dirección hacia Querétaro.

De acuerdo con el conductor de la unidad siniestrada, el accidente habría ocurrido tras un intento de asalto, cuando un hombre presuntamente le apuntó con un arma, provocando que perdiera el control del vehículo de carga y terminara volcado sobre la vialidad.

Intento de asalto habría causado la volcadura del tráiler

El chofer del tráiler declaró a las autoridades que intentó maniobrar para evitar la agresión, lo que derivó en la pérdida del control y posterior volcadura. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pero la unidad quedó atravesada en varios carriles, afectando gravemente el flujo vehicular.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras y servicios de emergencia se trasladaron al punto para coordinar las labores de retiro de la unidad, mientras dos grúas trabajan para liberar la vía, proceso que se prevé tarde varias horas.

Caos vial por más de 3 kilómetros en dirección a Querétaro

El tránsito con dirección hacia Querétaro presenta más de 3 kilómetros de congestión, según los reportes de las autoridades viales. La Guardia Nacional exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar vías alternas, mientras concluyen los trabajos de remoción.

El Centro Nacional de Inteligencia Vial informó que se mantiene presencia de autoridades en la zona para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de los conductores, ante el posible riesgo de nuevos intentos de robo en el tramo.