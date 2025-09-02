GENERANDO AUDIO...

Tráiler mantiene vialidad cerrada en Naucalpan. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La tarde de este lunes 1 de septiembre se registró un accidente en la avenida Primero de Mayo, en Naucalpan, Estado de México, cuando un tráiler de doble contenedor perdió el control y quedó a punto de caer desde un puente vehicular que conecta con el Anillo Periférico.

Tráiler a punto de caer en Naucalpan

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba sobre el distribuidor vial que conecta con el Anillo Periférico cuando ocurrió el incidente; presuntamente, el conductor realizó una maniobra imprevista, lo cual pudo ser la causa del accidente.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que uno de los remolques derribó la barrera de contención, que cayó sobre un automóvil que transitaba por la parte baja del puente.

No se reportaron heridos graves.

Los conductores y tripulantes fueron valorados por personal médico, sin registrar lesiones de consideración. El remolque permanece, hasta el momento, pendiente sobre la vialidad, generando riesgo en la zona de San Luis Tlatilco.

Vialidad que conecta a Periférico, cerrada

Cuerpos de emergencia y seguridad ya se encuentran en el lugar para atender la situación, mover el vehículo y eliminar el riesgo para la población. La zona ha sido acordonada y la circulación vehicular permanece cerrada para prevenir mayores riesgos.

