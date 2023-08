Ante los actos de delincuentes que extorsionan, roban y agreden a choferes de unidades de trasporte público en el Estado de México (Edomex), además de quitarles e incendiarles sus vehículos, los transportistas amenazaron con crear grupos de autodefensas para protegerse. Asimismo, amagaron un paro que afectaría la Ciudad de México (CDMX) este lunes 7 de agosto.

Los transportistas del Valle de México anunciaron la creación de autodefensas para enfrentarse a extorsionadores y ladrones.

En conferencia de prensa realizada el miércoles, afuera de la Fiscalía del municipio de Coacalco, en el Edomex, líderes transportistas advirtieron que están hartos de extorsionadores y delincuentes que aterran a choferes y a pasajeros, y que las autoridades no hagan nada.

Presuntamente, los transportistas saldrán el próximo lunes 7 de agosto, a las 9:00 de la mañana, para buscar y llevar a la justicia a los delincuentes que incendiaron una combi de pasajeros. Esto ocurrió el día martes 1 de agosto, en la colonia Villa de las Flores, en Coacalco, Edomex.

Jafet Saiz, líder de transportistas de la ACME, detalló que un grupo de delincuentes no supera los mil, y ellos unidos suman más de 30 mil, y entre todos se defenderán con palos y piedras para evitar que estos delincuentes sigan haciendo de las suyas.

El líder transportista de la ACME reconoció que son los municipios de Coacalco, Ecatepec, Zumpango y Huehuetoca donde se tiene registrado el mayor número de extorsiones.

Por último, los transportistas responsabilizaron a la Fiscalía mexiquense si en la confrontación un transportista pierde la vida, tratando de defender su patrimonio.

“No somos 100 ni 200 y no necesitamos estar armados, como la delincuencia organizada. La delincuencia organizada aquí en Coacalco y en la región no junta más de mil. Nosotros somos más de 30 mil, y nos vamos a juntar y nos vamos a enmendar y nos vamos a unir. Y si tenemos que hacer nuestras autodefensas, las vamos a hacer duro y a como nos toquen los chingadaz&s. No nos vamos a dejar y a lo mejor no tenemos armas, pero tenemos palos, piedras y a como nos toque. Si los antepasados lo pudieron hacer, que nosotros no podamos… y lo digo, sí, al día, la Fiscalía no nos entrega a las personas que están cometiendo estos delitos. Nosotros los vamos a buscar a donde nos tengamos que ir a meter y como nos tengamos que meter, y si en ese meternos muchos de nosotros perdemos la vida, será responsabilidad del Gobierno del Estado de México y la Fiscalía, que no ha puesto atención a todos estos robos, extorsiones y demás”.

J afet Sainz, dirigente transportista ACME.