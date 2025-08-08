Transportistas del Edomex amenazan con paro si no hay aumento en tarifas

GENERANDO AUDIO...

Transportistas realizarán un paro si no se incrementa la tarifa. Foto: Cuartoscuro

Concesionarios de transporte público amagaron con un paro de actividades si autoridades del Estado de México (Edomex) no brinda una respuesta a su demanda sobre el aumento a la tarifa de transporte público en la entidad. Líderes del gremio transportista han declarado públicamente que, en caso de que no se incremente el costo del pasaje, se llevará a cabo un paro que pondría en jaque a los usuarios.

¿Qué exigen los transportistas?

Los transportistas han propuesto un incremento de hasta cuatro pesos en la tarifa del transporte público, que al día de hoy es de 12 pesos por un viaje inicial de 5 kilómetros, además, han expresado que el incremento deberá aplicarse en una sola etapa y no de forma escalonada.

Si bien, el Gobierno del Edomex informó que habrá una actualización en la tarifa del transporte público en la entidad, lo que fue confirmado por el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, durante la conferencia “Quién es quién en la movilidad del pueblo”, no es oficial aún.

Durante su intervención, el subsecretario de Movilidad explicó de manera adicional que aún no se define la cantidad exacta del ajuste al precio del transporte público en Edomex, pero mencionó que podría oscilar entre 2 y 3 pesos por viaje y no los 4 pesos que proponen los transportistas.

El gremio del transporte ha declarado públicamente que la última reunión con la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, donde se trataría el tema, fue cancelada, ante lo cual, han amenazado con que realizarán paros en caso de que no se autorice el incremento a la tarifa de transporte público en la entidad mexiquense. Sin embargo, hasta ahora, los transportistas no han dado detalles de la fecha en que llevarían a cabo el paro y tampoco han informado si sería total o escalonado, pero dependería de la reunión con las autoridades.

¿Cuál es el costo del pasaje en el Edomex?

En la actualidad el costo del pasaje en el transporte público de la entidad mexiquense inicia con un pago de 12 pesos cuando el recorrido va de 0 a 5 kilómetros y por cada kilómetro adicional se incrementa 0.25 pesos, de acuerdo con la tabla siguiente:

De 0 a 5 kilómetros: 12 pesos y 0.25 el km adicional

De 6-7 km: 12.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 8 -9 km: 13 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 10-11 km 13.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 12 a 13 kilómetros: 14 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 14-15 km: 14.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 16-17: 15 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 18-19 km: 15.50 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

De 20 – 21 km: 16 pesos de acuerdo a distancia con redondeo

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]