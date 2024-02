Toma tus precauciones: transportistas preparan bloqueo en la México-Pachuca

Transportistas bloquearán la México-Pachuca. Foto: Cuartoscuro

A causa de la inseguridad en distintas vialidades del país, transportistas del Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal alistarán un bloqueo en la autopista México-Pachuca para los próximos días. Mediante redes sociales, Saúl Torres Rivero, el “Cachorro”, líder de la organización, informó que el próximo lunes 11 de marzo cerrarán el camino que conecta con la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo será el bloqueo de la autopista México-Pachuca?

De acuerdo con el líder sindical, el bloqueo comenzará a las 07:00 horas a la altura de la caseta de Ecatepec (Los Héroes Tecámac). A diferencia de otros cierres, éste permitirá el acceso a la CDMX por un sólo carril.

¿Por qué los transportistas bloquearán la autopista México-Pachuca?

Saúl, el “Cachorro”, comentó en la transmisión en vivo que la manifestación se debe a que el gobierno tomó a “burla” una mesa de trabajo que tenían agendada. De acuerdo con el líder sindical, el gremio iba a realizar un paro el pasado 5 de febrero. Sin embargo, las autoridades acordaron realizar una mesa de diálogo con la Guardia Nacional y jefes de trabajo.

No obstante, dicha charla nunca se concretó, pues entre todas las autoridades se empezaron a “echar la bolita” para no asistir a este evento. Presuntamente, el asunto quedaría resuelto entre una semana y 15 días, acción que no ha pasado.

En dicha mesa de diálogo, el líder transportista buscaba que las autoridades resolvieran la ola de atropellos realizados por la Guardia Nacional. Saúl Torres acusó a los elementos de esta corporación de realizar actos de abuso de autoridad y extorsión en las diversas vialidades que tiene México, tales como en la carretera México-Pachuca, México-Pirámides, y México-Tulancingo.

Incluso narró que, en una ocasión, elementos de la Guardia Nacional le quitaron un celular. Al momento de reclamar dicha acción, los agentes dijeron que era un celular robado que habían rastreado. También comentó que otro de los abusos cometidos es la retención injustificada de camiones en corralones, que sólo son liberados a cambio de dinero.

Finalmente, destacó que no sólo él, sino que varios transportistas están hartos de los abusos de estos elementos; por lo que el próximo 11 de marzo cerrarán la autopista México-Pachuca.

