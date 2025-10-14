Tras 16 horas, levantan bloqueo en Periférico Norte por el caso de Kimberly

GENERANDO AUDIO...

Después de 16 horas de bloqueo en Periférico Norte, familiares y amigos de Kimberly, joven desaparecida en el Estado de México, levantaron la protesta que mantenían desde la mañana del lunes 14 de octubre. El cierre, que afectó uno de los principales accesos viales del Valle de México, se realizó para exigir avances en la investigación y la localización de la joven.

El bloqueo inició cerca de las 8:30 de la mañana, en los límites de Naucalpan y la Ciudad de México, y se mantuvo hasta iniciada la medianoche. Durante el cierre, los manifestantes denunciaron la falta de respuestas por parte de las autoridades estatales y demandaron la intervención directa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La circulación se vio severamente afectada en ambos sentidos, generando congestionamientos de hasta cinco kilómetros y obligando a miles de automovilistas a buscar rutas alternas por avenidas como Gustavo Baz y Río San Joaquín.

De acuerdo con reportes oficiales, el bloqueo fue levantado tras un acuerdo alcanzado con personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad estatal, quienes se comprometieron a reforzar las labores de búsqueda de Kimberly y mantener comunicación constante con la familia.

Al cierre de la manifestación, los familiares informaron que, aunque decidieron liberar la vialidad, mantendrán vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.

Kimberly fue reportada como desaparecida desde el pasado 10 de octubre, cuando salió de su domicilio en Naucalpan y no regresó. Desde entonces, su familia ha pedido la difusión del caso y una investigación con perspectiva de género.

