GENERANDO AUDIO...

Foto: COBUPEM

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) emitió una ficha para localizar a Sofía Ollinyolistli Torres García, una adolescente de 15 años vista por última vez el 5 de octubre de 2025 en la colonia Plan de Ayala 2da Sección, en Naucalpan de Juárez.

De acuerdo con la ficha oficial, Sofía mide 1.63 metros, pesa 45 kilos, tiene tez blanca, complexión delgada y cabello teñido color cobrizo a la altura de los hombros. Como señas particulares, presenta cicatrices visibles en brazos, piernas y cuello.

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

La dependencia estatal pidió el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha con el mensaje “¡Hasta encontrarle!”, y solicitó cualquier información que ayude a su localización a los números 800 216 0361 y 800 509 0927.

Se suma al caso de Kimberly, estudiante del CCH Naucalpan

La desaparición de Sofía ocurre apenas unos días después del caso de Kimberly Hillary Moya González, de 16 años, estudiante del CCH Naucalpan, reportada como desaparecida el 3 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa.

De acuerdo con sus familiares, Kimberly salió a sacar copias para una tarea y no regresó a casa. Una cámara de seguridad de un café internet del Mercado Filomeno Mata captó a la joven momentos antes de desaparecer; vestía pantalón gris, sudadera verde y tenis blancos, además de portar una mochila.

Ambos casos mantienen en alerta a vecinos de Naucalpan, quienes se han unido a las labores de búsqueda para encontrar a Kimberly.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]