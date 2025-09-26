Tras riña en FES Acatlán suspenden clases este viernes por presencia de encapuchados

GENERANDO AUDIO...

FES Acatlán suspende clases tras riña y presencia de encapuchados. Foto:FES Acatlán

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán informó que este viernes 26 de septiembre quedaron suspendidas las clases en su campus de Naucalpan, Estado de México (Edomex), tras una riña ocurrida el jueves que involucró a tres personas y la posterior aparición de encapuchados durante un diálogo con estudiantes. A través de un comunicado oficial, la institución señaló que las actividades administrativas se desarrollarán en los horarios habituales, mientras se mantiene la disposición para continuar con las mesas de conversación.

Riña y diálogo interrumpido en FES Acatlán

De acuerdo con la FES Acatlán, el jueves se registró una confrontación dentro de las instalaciones que derivó en una trifulca entre tres personas. Más tarde, durante un encuentro entre autoridades universitarias y estudiantes, “el diálogo fue interrumpido por la presencia de personas encapuchadas”, precisó la facultad en su mensaje difundido en redes sociales y canales oficiales.

Medidas de la universidad ante el incidente

La administración de la FES Acatlán comunicó que, a pesar de la suspensión de clases, continuará brindando atención administrativa y pidió a la comunidad académica mantenerse informada únicamente por medios institucionales. “La Facultad mantiene su disposición al diálogo para atender las inquietudes de la comunidad universitaria”, indicó la institución.

Llamado a la comunidad universitaria

La universidad exhortó a estudiantes, docentes y trabajadores a seguir las actualizaciones a través de sus plataformas oficiales. Autoridades reiteraron que las actividades académicas serán reanudadas una vez que las condiciones de seguridad lo permitan y que cualquier decisión se dará a conocer oportunamente.

