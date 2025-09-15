Trasladan a penal mexiquense al chofer del autobús que chocó con tren en Atlacomulco

GENERANDO AUDIO...

Tras ser detenido este domingo en Morelia, Michoacán, Gustavo Alfredo “N”, presunto operador del autobús que fue impactado por un tren hace unos días en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, fue trasladado a instalaciones de la entidad mexiquense, así como al Centro Preventivo y de Readaptación Social (CPRS).

Fue a las 18:20 horas cuando arribó a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México (FGJEM) a bordo de un vehículo tipo rihno, para ser certificado por un médico legista.

Una hora más tarde, y custodiado por cinco agentes, abandonó las instalaciones y fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social (CPRS) ubicado en el municipio de El Oro, donde en las próximas horas un juez determinará su situación legal.

Toda vez que fue a través de redes sociales que autoridades mexiquenses informaron su detención durante un operativo en el fraccionamiento Villas del Pedregal, de Morelia, Michoacán.

Asimismo, el Gustavo Alfredo “N” es acusado por los delitos de homicidio y lesiones, luego de que el pasado 8 de septiembre un autobús de pasajeros de la empresa Herradura de Plata con destino a la capital del país fue impactado por un tren en Atlacomulco, dejando como saldo 10 personas fallecidas y 57 más heridas.

Hasta el momento, 44 personas han recibido su alta médica, en tanto que 13 más continúan hospitalizadas, según informó la Secretaría de Salud de la entidad mexiquense.