Accidente en Atlacomulco. Foto: X @C5Edomex

La mañana de este lunes ocurrió el choque de un tren contra un autobús de pasajeros de doble piso en la carretera Maravatío-Atlacomulco, en el Estado de México. El reporte preliminar de Protección Civil indica que el saldo del accidente es de 8 personas fallecidas y 45 lesionadas.

Elementos de la Cruz Roja, Protección Civil, SUEM, Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía mexiquense, se encuentran laborando en la zona del accidente.

Momento del choque en Atlacomulco

Choque de tren contra autobús de pasajeros deja saldo letal

Los reportes indican que hoy por la mañana salió un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, desde el municipio de San Felipe Progreso, con destino hacia la Ciudad de México (CDMX). A bordo de la unidad iban más de 50 personas.

Se menciona que en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la zona industrial, el chofer del autobús intentó ganarle el paso al tren y falló en el intentó, provocando así el choque que se cobró la vida de, al menos, 8 personas.

Usuarios de redes sociales han compartido imágenes del choque, incluyendo un video que, presuntamente, muestra el momento exacto en que ocurrió el impacto.

En la zona del accidente ya se encuentran los elementos de emergencia para brindar la atención necesaria, además de personal de la Fiscalía del Estado de México. El C5 informó que la circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos.

