Tren Suburbano: ¿cómo solicitar un reembolso por cargo doble?

GENERANDO AUDIO...

Tren Suburbano detalla fechas para reclamar reembolso. Foto: Cuartoscuro

El Tren Suburbano informó a sus usuarios el procedimiento para solicitar el reembolso por cobro doble, derivado de las afectaciones en el servicio por los trabajos de conexión de vías hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Según la empresa Ferrocarriles Suburbanos, los cargos duplicados se registraron el lunes 22 de septiembre, entre las 5:00 y 14:00 horas, y serán devueltos junto con una bonificación equivalente a un viaje largo, con valor de 51 pesos, tras la verificación en el sistema.

Fechas y requisitos para el reembolso del Tren Suburbano

La empresa indicó que los usuarios que deseen recuperar el monto deberán acudir a cualquier Jefatura de estación del miércoles 24 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025, en un horario de 9:00 a 19:00 horas. Es indispensable presentar la tarjeta de usuario con la que se realizó el pago, ya que el personal revisará el historial para confirmar el cargo doble antes de realizar el reembolso y otorgar la bonificación.

Afectaciones en el servicio por conexión con el AIFA

Ferrocarriles Suburbanos recordó que los trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA continuarán hasta el jueves 25 de septiembre de 2025, por lo que podrían presentarse retrasos en los trenes y variaciones en los tiempos de espera. La empresa pidió a los pasajeros anticipar sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la operación del servicio.

Verificación del cobro doble en el sistema

Para validar el reembolso, el personal de la Jefatura consultará el historial de la tarjeta utilizada durante el periodo afectado. Una vez confirmado el cargo duplicado, se entregará el monto correspondiente y el pase adicional de viaje largo, que podrá ser utilizado en cualquier recorrido de la red del Tren Suburbano.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]