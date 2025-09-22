Tren Suburbano: si te cobraron doble, así te reembolsarán tu dinero

GENERANDO AUDIO...

Cobro doble en Tren Suburbano tendrá bonificación especial. Foto: Cuartoscuro

El Tren Suburbano informó que a los pasajeros que se les aplicó un cobro doble en su viaje, debido a los trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se les reembolsará el importe y se les otorgará una bonificación de un viaje largo. A través de un comunicado oficial, el sistema de transporte indicó que “aquellos a quienes el sistema ha cobrado doble pasaje se les reembolsará ese viaje y además se les dará una bonificación de un viaje largo”.

Reembolso y bonificación para usuarios del Tren Suburbano

El Tren Suburbano explicó que el reembolso se realizará a quienes comprueben el cobro doble, ya sea en taquillas o en los módulos de atención. La bonificación adicional consistirá en un viaje largo sin costo, que se podrá utilizar en cualquiera de las estaciones del sistema. Las autoridades pidieron a los pasajeros estar pendientes de las redes sociales oficiales para conocer los horarios y requisitos de devolución.

Retrasos en servicio por conexión con el AIFA

El servicio señaló que los retrasos de este lunes se originaron por las maniobras de adecuación para enlazar el Tren Suburbano con el AIFA, lo que afectó temporalmente la frecuencia de paso de los trenes. “Todo el equipo del Tren Suburbano se encuentra trabajando para minimizar los efectos de estas situaciones”, indicó la empresa operadora, que solicitó comprensión a los pasajeros mientras concluyen los trabajos de interconexión.

