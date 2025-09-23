Tren Suburbano tendrá afectaciones en el servicio hasta el 25 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

Tren Suburbano operará con trenes dobles por retrasos. Foto: Cuartoscuro

El Tren Suburbano informó que las afectaciones en el servicio continuarán hasta el jueves 25 de septiembre, debido a los trabajos de conexión de vías con el ramal que enlazará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De acuerdo con Ferrocarriles Suburbanos, la variación en la frecuencia de los trenes se mantendrá durante este periodo, por lo que se solicitó a los pasajeros anticipar sus traslados y considerar tiempos extra en sus recorridos.

Trabajos de conexión con el AIFA generan retrasos

La empresa operadora explicó que las maniobras de interconexión con el AIFA han provocado intervalos más largos entre los trenes, lo que en testimonios de usuarios se ha notado, principalmente en horas de alta demanda laboral y escolar. “Los trabajos continuarán hasta el jueves 25 de septiembre, por lo que la frecuencia de los trenes presentará variaciones”, detalló el sistema de transporte en un comunicado.

Operación con trenes dobles para reducir el impacto

Para mitigar el impacto en los tiempos de traslado, el Tren Suburbano señaló que se encuentra operando con trenes dobles en las rutas disponibles. No obstante, usuarios han reportado retrasos de hasta dos horas en distintos horarios. La empresa reiteró el llamado a planificar los viajes y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales, donde se actualizarán los avisos sobre el avance de los trabajos.

