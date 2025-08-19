Trolebús Ixtapaluca-Santa Martha: 10 estaciones para ahorrar hasta 47 minutos de traslado

GENERANDO AUDIO...

Nuevo Trolebús en Edomex ahorrará hasta 47 minutos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Trolebús Ixtapaluca-Santa Martha fue anunciado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez. La nueva ruta partirá de Ixtapaluca y conectará con Santa Martha, en la Ciudad de México (CDMX), como parte del Plan Integral para el Oriente del Edomex.

Este corredor eléctrico permitirá reducir hasta 47 minutos en los recorridos diarios, integrándose al servicio actual de la Línea 11 del Trolebús, que va de Chalco a Santa Martha y contará con 10 estaciones.

Trolebús Ixtapaluca-Santa Martha: estaciones confirmadas

La obra contempla un trayecto total de 11.3 kilómetros con 10 estaciones distribuidas en el municipio de Ixtapaluca:

Caseta Vieja

Santa Bárbara

Hacienda Ojo de Agua

Carretera Federal

Acozac

Vigilante

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

Estas paradas se sumarán a la Red de Transporte Eléctrico que, actualmente, opera en la zona oriente del Valle de México.

Presupuesto para el Trolebús Ixtapaluca-Santa Martha

El gobierno federal y estatal informaron que el proyecto tendrá un presupuesto de 2 mil 50 millones de pesos. El proceso de planeación inició con recorridos encabezados por el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, en compañía de Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la CDMX, y Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Edomex.

“Se busca garantizar una alternativa de transporte eficiente en la zona oriente del Estado de México”, señaló la gobernadora Delfina Gómez durante el anuncio.

[TE PUEDE INTERESAR: Trolebús anuncia la apertura de 3 nuevas estaciones de la Línea 11]

Integración del Trolebús al sistema de movilidad

El Trolebús Ixtapaluca-Santa Martha formará parte de la ampliación del Sistema Eléctrico de Transporte público que ya opera en el Edomex y se conectará con la red de movilidad de la CDMX. Autoridades destacaron que este proyecto representa un avance en la cobertura de transporte masivo para la población del oriente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]