Si vives en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y aún no has tramitado tu testamento, esta es tu oportunidad, pues el Gobierno municipal cerrará la segunda etapa del programa “¡Hereda Bienestar!“, el próximo 30 de septiembre. Dicha campaña ofrece a la ciudadanía la oportunidad de tramitar este documento a bajo costo.

Durante la Primera Etapa, que concluyó el pasado 18 de septiembre, se beneficiaron mil personas con testamentos totalmente gratuitos, un logro que duplicó la meta alcanzada en años anteriores y marcó un hito en la historia del programa.

¿Qué beneficios tiene “¡Hereda Bienestar!”, programa de testamentos en Cuautitlán Izcalli?

Debido a la gran respuesta de la ciudadanía, las autoridades municipales gestionaron la apertura de esta segunda fase, donde los ciudadanos podrán realizar su testamento con un costo reducido de 350 pesos, comparado con los 4 mil pesos que normalmente representa este trámite. Además, se brindará asesoría legal gratuita para quienes lo requieran.

Los interesados tendrán hasta mañana 30 de septiembre para realizar el trámite de manera presencial en la Oficina de la Dirección Jurídica, ubicada junto a OPERAGUA Izcalli, o de forma virtual a través del portal. La entrega de los documentos se programará para octubre para los inscritos en la Primera Etapa y noviembre para quienes participen en esta segunda fase.

El presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, destacó que esta campaña refuerza el compromiso de su administración con la certeza jurídica de los izcallenses, consolidando a Cuautitlán Izcalli como uno de los pocos municipios del Estado de México que ha promovido la gestión de testamentos gratuitos o de bajo costo en favor de la población.

