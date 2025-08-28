GENERANDO AUDIO...

Una mujer se volvió viral por su divorcio en juzgados de Toluca. Fotos: Cuartoscuro

Una mujer en Toluca decidió marcar un antes y un después en su vida con una celebración poco común: al concluir su trámite de divorcio salió de los juzgados, acompañada de una banda musical en vivo y pancartas que anunciaban su regreso a la soltería, generando sorpresa entre los presentes y viralidad en redes sociales.

Video de la celebración se hace viral

El hecho ocurrió el 27 de agosto de 2025 en los juzgados familiares ubicados en Avenida Dr. Nicolás San Juan 104, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en la capital mexiquense.

Tras concluir el procedimiento, la mujer salió sonriente, bailando y celebrando al ritmo de la música en compañía de sus amigas, quienes la esperaban afuera junto con la banda para el festejo.

El Colegio de Abogadas y Juristas del Estado de México A.C. compartió las imágenes en sus redes sociales, lo que provocó una ola de reacciones. La grabación se difundió rápidamente en X, Facebook y TikTok, plataformas donde miles de usuarios comentaron el peculiar festejo.

“Soltera otra vez”, los mensajes de la mujer en Toluca

Además de la música, la mujer mostró cartulinas con mensajes como “soltera otra vez”, expresando con humor y orgullo su nueva condición civil.

En redes sociales, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo, destacando la importancia de ver el divorcio no como un fracaso, sino como un nuevo comienzo.

El video se suma a una tendencia en la que personas comparten públicamente sus divorcios como una etapa de liberación y empoderamiento.

En este caso, la celebración con banda frente a los juzgados familiares de Toluca generó tanto simpatía como curiosidad, convirtiéndose rápidamente en tema viral.

