Video de la persecución y balacera ocurridas en Tlalnepantla de Baz

Persecución y balacera en Tlalnepantla de Baz. Foto: Getty Images

Esta mañana de lunes se registró una persecución y balacera en la zona centro de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, policías de tránsito le marcaron el alto al conductor de un camión de pasajeros de la Ruta 18. El chofer, que conducía en aparente estado de ebriedad y bajo los influjos de estupefacientes, aceleró y se dio a la fuga.

Los policías comenzaron a perseguirlo, por lo que, de acuerdo con los reportes, un oficial disparó hacia los neumáticos para tratar de inmovilizar la pesada unidad.

En su intento de fuga, el chofer impactó varios vehículos, incluyendo una patrulla.

Fue en los límites de Avenida Mario Colín y Avenida de los Maestros cuando el chofer terminó su carrera al impactarse contra un muro de contención.

Finalmente, el responsable fue detenido y presentado al Ministerio Público donde se resolverá su situación jurídica.