Video de tragedia en Teotihuacán: 28 heridos por explosión de pirotecnia

Protección Civil atendió el accidente en Teotihuacán. Foto: Cuartoscuro

Ayer domingo se registró una explosión con pirotecnia en el poblado de San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, Estado de México. El accidente dejó un saldo de 28 personas lesionadas y en redes sociales circulan imágenes de lo ocurrido.

🚨UNA SORPRESIVA #EXPLOSIÓN DE #PIROTECNIA EN MUNICIPIO DE #EDOMEX CAUSÓ PÁNICO ENTRE HABITANTES 👇

La tranquilidad de este domingo 7 de septiembre se rompió cuando una fuerte explosión de pirotecnia sacudió al municipio de San Juan #Teotihuacán, dejando como saldo 38 personas… pic.twitter.com/DO072paZWk — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) September 8, 2025

Accidente con pirotecnia deja 28 personas lesionadas en Teotihuacán

El reporte señala que los habitantes de San Sebastián Xolapa celebraban las fiestas patronales. Durante los festejos se cayeron cuatro abanicos de un castillo pirotécnico, lo que provocó una explosión que dejó 28 lesionados, la mayoría de ellos eran personas que se reunieron para disfrutar del espectáculo.

Por su parte, Protección Civil del Estado de México informó que los lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. En el sitio se contó con el apoyo de las unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.

“En la localidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, se registró una explosión ocasionada por la caída de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico. De manera preliminar se informa que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica”, publicó Protección Civil en redes sociales.

Usuarios de redes sociales compartieron videos del accidente ocurrido en el municipio de Teotihuacán. Las imágenes muestran a un grupo de personas corriendo para refugiarse de las detonaciones de pirotecnia.

