Vinculan a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly en Edomex

Hombres detenidos por desaparición de Kimberly Moya. Foto: FGJEM

Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso contra Gabriel “N” y Paulo “N” por su presunta responsabilidad en la desaparición de la adolescente Kimberly Hillary Moya, ocurrida en el Estado de México.

Durante una audiencia de más de 10 horas, la defensa de los imputados presentó dos pruebas periciales a su favor. Un especialista en criminalística y criminología aseguró que las botas analizadas no presentaban manchas de sangre, mientras que otro perito informó que en el vehículo Volkswagen examinado no se encontraron rastros hemáticos, aunque algunas vestiduras fueron cortadas.

Por su parte, un perito en informática forense explicó que no pudo emitir conclusiones, ya que no tuvo acceso a los videos del caso.

Ante esto, la defensa de Gabriel “N” solicitó la recusación del juez, argumentando falta de imparcialidad, y pidió que otro juzgador tomara conocimiento del proceso.

Pese a los alegatos, el juez determinó que existen elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso contra los dos acusados. Sin embargo, decidió reservar el plazo para la investigación complementaria hasta que se resuelva la recusación presentada por la defensa.

Madre de Kimberly pide no detener la búsqueda

Durante la audiencia, Berenice Jacqueline, madre de Kimberly Hillary, se manifestó a las afueras del juzgado con un megáfono y una ficha de búsqueda, pidiendo que la sociedad no deje de compartir la información para encontrar a su hija.

“Esto es un avance, pero yo solo quiero tener a mi hija de regreso. Pido a todos que sigan buscando a Kimberly, porque no es solo una carpeta, es una niña que no ha llegado a casa”, expresó entre lágrimas.

La familia de Kimberly reiteró su llamado a las autoridades y a la ciudadanía para mantener activa la búsqueda de la adolescente, quien sigue desaparecida.

