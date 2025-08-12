GENERANDO AUDIO...

Presuntos asesinos de niño de 5 años en La Paz. Foto: FGJEM

Las autoridades del Estado de México vincularon a proceso a Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, presuntos responsables de la desaparición y asesinato del niño Fernandito, de 5 años.

De acuerdo con reportes, un juez dictó prisión preventiva justificada, con lo que permanecen en el penal de Nezahualcóyotl mientras se define su situación legal el próximo lunes.

Revelan causa de muerte del menor

La Fiscalía del Edomex presentó evidencia forense que revela que el menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo, provocado por un golpe con un martillo; además, se constató que pasó varios días sin comer ni beber.

Durante la audiencia, uno de los imputados sugirió que el niño sufrió “caídas accidentales”, versión que choca directamente con los hallazgos periciales.

El caso de Fernandito, en Edomex, causa indignación

Según las investigaciones, Fernandito fue secuestrado el 28 de julio por prestamistas conocidos de su madre, tras incumplir con el pago de una deuda de mil pesos, usando al menor como “garantía”.

La madre, quien tiene una discapacidad que dificulta su habla, buscó ayuda desde entonces, pero inicialmente fue ignorada por distintas autoridades hasta que logró presentar la denuncia el 4 de agosto.

El caso ha generado profunda indignación social. Vecinos y familiares instalaron memoriales y realizaron protestas en la colonia Ejidal El Pino, exigiendo justicia y denunciando que se podría haber salvado al niño si la respuesta institucional hubiera sido oportuna.

La defensora legal de la familia afirmó que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de la madre y abusaron de ella para cometer el crimen.