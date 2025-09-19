GENERANDO AUDIO...

Fotos: FGR y Cuartoscuro

Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro “M”, alias el “Choko”, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Chokiza”, y a Luis “C”, por los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro exprés con fines de lucro.

La FGR, la FEMDO, la SSPC, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México coordinaron un operativo que permitió capturar al “Choko” en el estacionamiento del centro comercial Las Américas, en Ecatepec. Ahí, según las investigaciones, operaba la organización dedicada a narcomenudeo, secuestro, extorsión y cobro de piso.

Ambos quedaron internos en el CEFERESO número 1 “Altiplano”, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y con un plazo de cinco meses de investigación complementaria.

La carpeta de investigación se inició con base en una denuncia anónima en la que se afirmó la existencia de un grupo de personas dedicadas a cometer delitos de secuestro, extorsión y venta de drogas en grandes cantidades, principalmente en Ecatepec, Estado de México.

¿Quién es el “Choko”?

Reportes señalan que Alejandro “M” ya había sido detenido en 2022 en la Ciudad de México, aunque en esa ocasión logró recuperar su libertad. Su nombre volvió a los titulares tras darse a conocer su cercanía con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con quien fue fotografiado en varias ocasiones.

Incluso, el periodista Carlos Jiménez difundió imágenes de ambos besándose y videos en eventos públicos donde Cuevas le agradecía su apoyo. También se viralizó una grabación en la que la presidenta municipal de Ecatepec se refería al presunto delincuente como “un gran ser humano”.

Tras la detención, Sandra Cuevas negó tener vínculos con la organización criminal y minimizó su relación con él: “fue efímera, fue uno más”, declaró en conferencia de prensa.

Y acusó a la página Narcopolíticos de difundir información falsa para desprestigiarla: “Un portal que está pagado, financiado por la oposición. Su fuente son los chismes, las mentiras. No hay absolutamente nada legal, no hay nada emitido por una autoridad gubernamental”.

