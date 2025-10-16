Vuelca camión en Lerma y paraliza la México-Toluca

GENERANDO AUDIO...

Vuelca camión torton en la México-Toluca. Foto: Guardia Nacional Carreteras

Un camión torton volcó esta mañana en la carretera México-Toluca, con dirección al Estado de México (Edomex), lo que ha generado caos vial y filas kilométricas debido al cierre de tres carriles.

De acuerdo con la Guardia Nacional de Carreteras, el accidente ocurrió cerca del kilómetro 047+500, en el tramo Toluca-Palmillas, donde únicamente se mantiene habilitado un carril, lo que ralentiza significativamente la circulación vehicular hacia la capital mexiquense.

Cierre parcial por volcadura de camión en la México-Toluca

El vehículo de carga, que transportaba árboles y plantas, se impactó contra el muro y la valla de contención, provocando daños estructurales en ambos. Posteriormente, el camión terminó volcado a la altura del municipio de Lerma, impidiendo el paso normal de los automovilistas que transitan por la zona.

Autoridades informaron que el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que derivó en la colisión con la estructura lateral de la carretera. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por este percance vial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Autoridades trabajan en el retiro del camión torton

Debido a que la estructura del camión quedó severamente dañada y torcida, los trabajos de retiro de la pesada unidad podrían extenderse por varias horas, informó personal operativo en el sitio.

La Guardia Nacional de Carreteras y elementos de Protección Civil de la entidad mexiquense se mantienen en el punto para coordinar el levantamiento del vehículo y agilizar el tránsito en la zona.

Asimismo, autoridades mexiquenses pidieron a los conductores evitar circular por la México-Toluca y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternas hacia Lerma, Ocoyoacac o Santa Fe.