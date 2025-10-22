Acueducto consolida eficiencia de agua en el campo de Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Este acuaducto forma parte de un acuerdo nacional. Foto: Gobierno de Guanajuato

A través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), se impulsan proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida en todos los municipios del estado. Uno de los más relevantes es la tecnificación del Distrito de Riego 011 y la construcción del Acueducto Solís-León, Guanajuato, que permitirá un uso más eficiente del agua sin afectar a los productores ni a los usuarios actuales del recurso.

Objetivo del Proyecto

Optimizar el uso del agua en el campo mediante infraestructura moderna y tecnologías innovadoras, garantizando el abasto a comunidades que hoy dependen exclusivamente de aguas subterráneas.

Beneficios para el campo

Modernización de canales y sistemas de riego

Capacitación y asistencia técnica para productores

Incorporación de riego por goteo y aspersión

Mayor productividad agrícola y desarrollo rural

Inversión y Alcance

Concepto Detalles Inversión en tecnificación 6,412.2 millones de pesos Superficie intervenida 10,200 hectáreas Longitud de canales 240 kilómetros Productores beneficiados 25,000 Agua recuperada Hasta 120 millones de m³ Longitud del acueducto 187 kilómetros Inversión total del acueducto 15,000 millones de pesos (50% Federación, 50% Estado)

Distribución del Agua Recuperada

El agua optimizada será destinada a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, donde actualmente el abasto depende casi en su totalidad de pozos. En el caso de León, sólo el 3% proviene de fuentes superficiales.

Garantías para los Usuarios

No se extraerá más agua, sólo se usará de forma más eficiente

No habrá afectaciones en los volúmenes asignados a agricultores y productores actuales

El proyecto cuenta con respaldo técnico de Conagua y respeta los derechos de todos los integrantes de la cuenca

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Compromiso con la Sustentabilidad

Este proyecto forma parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, y busca garantizar el acceso al agua en cantidad, calidad y oportunidad para las generaciones presentes y futuras.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.