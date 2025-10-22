Acueducto consolida eficiencia de agua en el campo de Guanajuato

| 13:55 | Redacción | UnoTV | Guanajuato
Este acuaducto forma parte de un acuerdo nacional. Foto: Gobierno de Guanajuato

A través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), se impulsan proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida en todos los municipios del estado. Uno de los más relevantes es la tecnificación del Distrito de Riego 011 y la construcción del Acueducto Solís-León, Guanajuato, que permitirá un uso más eficiente del agua sin afectar a los productores ni a los usuarios actuales del recurso.

Objetivo del Proyecto

Optimizar el uso del agua en el campo mediante infraestructura moderna y tecnologías innovadoras, garantizando el abasto a comunidades que hoy dependen exclusivamente de aguas subterráneas.

Beneficios para el campo

  • Modernización de canales y sistemas de riego
  • Capacitación y asistencia técnica para productores
  • Incorporación de riego por goteo y aspersión
  • Mayor productividad agrícola y desarrollo rural

Inversión y Alcance

ConceptoDetalles
Inversión en tecnificación6,412.2 millones de pesos
Superficie intervenida10,200 hectáreas
Longitud de canales240 kilómetros
Productores beneficiados25,000
Agua recuperadaHasta 120 millones de m³
Longitud del acueducto187 kilómetros
Inversión total del acueducto15,000 millones de pesos (50% Federación, 50% Estado)

Distribución del Agua Recuperada

El agua optimizada será destinada a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, donde actualmente el abasto depende casi en su totalidad de pozos. En el caso de León, sólo el 3% proviene de fuentes superficiales.

Garantías para los Usuarios

  • No se extraerá más agua, sólo se usará de forma más eficiente
  • No habrá afectaciones en los volúmenes asignados a agricultores y productores actuales
  • El proyecto cuenta con respaldo técnico de Conagua y respeta los derechos de todos los integrantes de la cuenca

Compromiso con la Sustentabilidad

Este proyecto forma parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, y busca garantizar el acceso al agua en cantidad, calidad y oportunidad para las generaciones presentes y futuras.

