León lanza programa para mejorar vivienda: todo lo que necesitas saber
Si vives en León, Guanajuato, y buscas mejorar tu vivienda, el Gobierno Municipal ofrece el programa León Hogar Digno y Apoyos para la Vivienda, que destinará más de 20 millones de pesos a la construcción de 69 cuartos dormitorios y 181 techos firmes en colonias de atención prioritaria.
El programa tiene como objetivo ofrecer a las familias materiales, equipamientos y espacios adecuados para habitar viviendas más dignas. Entre los apoyos disponibles se incluyen la construcción de un cuarto dormitorio, un cuarto de baño, techo digno, piso firme y calentador solar.
El cuarto dormitorio busca reducir el hacinamiento y garantizar privacidad y descanso a los integrantes de la familia, mientras que el techo digno protege frente a las inclemencias del clima. Este programa está dirigido principalmente a habitantes de la zona urbana en situación de carencia por calidad o espacio en la vivienda, destaca el medio local El Sol de León.
Cómo solicitar el apoyo
El proceso inicia con la entrega de solicitudes en el Miércoles Ciudadano o mediante el registro en el sistema de atención ciudadana SAC, la plataforma de correspondencia de la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, los comités de colonos o la brigada Fuerza León.
Posteriormente, se realiza una visita en el domicilio para verificar que cumpla los requisitos técnicos y que habite alguna persona en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores o enfermos crónicos. También se priorizan hogares con mujeres jefas de familia o ingresos por debajo de la línea de pobreza.
El expediente debe incluir:
- Identificación oficial con fotografía
- Copia del CURP
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
Una vez registrados los solicitantes, se integra un padrón de beneficiarios por delegación y la Dirección de Obra Pública se encarga de la contratación de las obras.
Requisitos clave para cada apoyo
- Cuarto dormitorio: propiedad acreditada, situación de hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto) y espacio libre mínimo de 4×4 metros.
- Techo digno: destinado a viviendas habitables con muros y cimientos adecuados; no aplica para techos de reparación o asentamientos irregulares.
Con estos apoyos, el Municipio de León busca mejorar la calidad de vida de las familias, ofreciendo espacios funcionales y seguros, contribuyendo a reducir el hacinamiento y proteger frente a condiciones climáticas adversas.