Terreno en construcción. Foto: GettyImages

Si vives en León, Guanajuato, y buscas mejorar tu vivienda, el Gobierno Municipal ofrece el programa León Hogar Digno y Apoyos para la Vivienda, que destinará más de 20 millones de pesos a la construcción de 69 cuartos dormitorios y 181 techos firmes en colonias de atención prioritaria.

El programa tiene como objetivo ofrecer a las familias materiales, equipamientos y espacios adecuados para habitar viviendas más dignas. Entre los apoyos disponibles se incluyen la construcción de un cuarto dormitorio, un cuarto de baño, techo digno, piso firme y calentador solar.

El cuarto dormitorio busca reducir el hacinamiento y garantizar privacidad y descanso a los integrantes de la familia, mientras que el techo digno protege frente a las inclemencias del clima. Este programa está dirigido principalmente a habitantes de la zona urbana en situación de carencia por calidad o espacio en la vivienda, destaca el medio local El Sol de León.

Cómo solicitar el apoyo

El proceso inicia con la entrega de solicitudes en el Miércoles Ciudadano o mediante el registro en el sistema de atención ciudadana SAC, la plataforma de correspondencia de la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, los comités de colonos o la brigada Fuerza León.

Posteriormente, se realiza una visita en el domicilio para verificar que cumpla los requisitos técnicos y que habite alguna persona en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores o enfermos crónicos. También se priorizan hogares con mujeres jefas de familia o ingresos por debajo de la línea de pobreza.

El expediente debe incluir:

Identificación oficial con fotografía

Copia del CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Una vez registrados los solicitantes, se integra un padrón de beneficiarios por delegación y la Dirección de Obra Pública se encarga de la contratación de las obras.

Requisitos clave para cada apoyo

Cuarto dormitorio: propiedad acreditada, situación de hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto) y espacio libre mínimo de 4×4 metros.

propiedad acreditada, situación de hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto) y espacio libre mínimo de 4×4 metros. Techo digno: destinado a viviendas habitables con muros y cimientos adecuados; no aplica para techos de reparación o asentamientos irregulares.

Con estos apoyos, el Municipio de León busca mejorar la calidad de vida de las familias, ofreciendo espacios funcionales y seguros, contribuyendo a reducir el hacinamiento y proteger frente a condiciones climáticas adversas.