Arantxa Cortés tiene 17 años y será la primera mujer que representará a Guanajuato en la NASA

Arantxa Cortés Sánchez, joven de 17 años, será la primera mujer del estado de Guanajuato que representará a México en la NASA.

Esto, debido a que la joven estudiante del quinto semestre en la escuela de Nivel Medio Superior, Centro Histórico de León, participará en el International Space Settlement Design Competition 2024, que se llevará a cabo en Florida, Estados Unidos, y que atrae a equipos de todo el mundo.

Cabe mencionar que ha participado en tres ocasiones en el Torneo de Diseño de Hábitats Espaciales (SSDT – TODHE GTO) realizado por IDEA GTO en colaboración con SpaceportMX; además de que ha coordinado diversos proyectos durante los torneos.

Debido a esto, Arantxa Cortés es la líder del equipo representativo de México en el International Space Settlement Design Competition.

No sólo es la primera mujer en coordinar un equipo de este nivel, también representará por primera vez a Guanajuato en este Torneo.

Arantxa es una apasionada de la ciencia y el espacio desde temprana edad. Su destreza y creatividad la han llevado a obtener no sólo logros académicos sino personales.

Ella misma resalta que, cuando era niña, solía ser muy curiosa. Incluso, a su corta edad, le pidió a su madre que le enseñara álgebra.

“Además de que me gusta mucho la ciencia y que soy una persona que está muy involucrada en ella, cuando era pequeña me gustaba mucho el arte. Admiraba mucho a Frida Kahlo, por lo que yo quería ser una artista igual que ella. Ya con el tiempo me fueron interesando otras cosas, así que quería ser astronauta, después doctora y, actualmente, quiero ser ingeniera biomédica”.

Arantxa Cortés Sánchez.