Aseguran más de un millón 600 mil litros de combustible robado en Guanajuato

En un operativo conjunto, autoridades federales y de Guanajuato aseguraron 1 millón 675 mil litros de combustible ilegal en un predio ubicado en la carretera Silao–San Felipe, en el municipio de Silao.

La operación, calificada como el mayor decomiso en la historia de la entidad, representa un golpe de más de 30 millones de pesos a la delincuencia organizada, toda vez que fue resultado de un cateo en un centro de almacén clandestino que operaba sobre la carretera.

El detalle del combustible y el centro de acopio

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los 1.6 millones de litros del hidrocarburo asegurado se desglosan en:

940 mil litros de combustóle.

de combustóle. 735 mil litros de diésel

Mientras que el predio cateado funcionaba como un sofisticado centro de almacenamiento y distribución, donde el combustible se encontraba oculto en:

9 tanques verticales tipo cisterna (para hasta 1 millón de litros)

tipo cisterna (para hasta 1 millón de litros) Una flota de vehículos

5 pipas

4 vehículos tipo full

3 tractocamiones

3 tanques de transporte

Maquinaria y equipo:

10 bombas de trasvase

10 despachadores con contador de litros

con contador de litros Mangueras industriales de alta presión

Operativo de inteligencia y sin detenidos

De igual forma, autoridades destacaron que la incautación se originó a partir de denuncias ciudadanas, toda vez que trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex.

El inmueble, el combustible y el equipo fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones. Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas.