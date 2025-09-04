Asesinan a comandante de Seguridad Publica en Salamanca; suman tres en 2025

GENERANDO AUDIO...

El homicidio del oficial sucedió sobre la avenida Del Parque. Foto: Sergio Ortiz

En Salamanca, en el estado de Guanajuato, un elemento de la Policía Municipal fue asesinado a balazos durante la mañana de este jueves. El homicidio del oficial sucedió sobre la avenida Del Parque, a escasos metros de la Academia de Policía.

¿Qué se sabe del homicidio del comandante de Seguridad Publica en Salamanca?

La víctima fue identificada como Hugo Eduardo García Ramírez, policía tercero de la corporación, quien se dirigía al Complejo de Seguridad Pública C4 para iniciar su jornada laboral, cuando fue atacado a tiros.

Con este crimen suman tres agentes asesinados en lo que va del año en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El ataque fue reportado al Sistema de Emergencias 911, tras escucharse detonaciones de arma de fuego en la zona. Al llegar, compañeros del oficial encontraron el vehículo en el que viajaba.

El Gobierno Municipal confirmó el hecho a través de un comunicado en el que expresó su “profunda consternación” y condenó enérgicamente los actos violentos y reiteró su compromiso para dar con los responsables del crimen.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]