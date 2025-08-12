Asesinan a Geovanna Ramírez, locutora de radio; hallan su cuerpo en Silao, Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía del Estado de Guanajuato ya investiga el caso. Foto: Cuartoscuro

Geovanna Ramírez, locutora de radio, conocida por trabajar con medios como Exa Monterrey, fue encontrada sin vida en Silao, así lo confirmaron autoridades del estado de Guanajuato.

Tras el hallazgo, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios ya abrió una carpeta de investigación para identificar a quién o quienes resulten responsables del hecho.

Hallan sin vida a Geovanna Ramírez, locutora de radio; ¿qué se sabe?

Trascendió que el cuerpo de una mujer fue encontrado durante la noche del domingo pasado, en las inmediaciones del municipio de Silao.

Posteriormente, este lunes por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que se trataba de Geovanna Edith “N”.

“La Fiscalía General del Estado informa que, el domingo 10 de agosto de 2025, se recibió un reporte por parte de Seguridad Pública del municipio de Silao, sobre la localización de una persona fallecida del sexo femenino en la colonia La Estrella, en el municipio citado. Tras las primeras indagatorias, se ha confirmado que se trata de Geovanna Edith ‘N’” Señala el comunicado oficial de la corporación estatal

Sin dar más detalles del fallecimiento de Geovanna Ramírez, la Fiscalía del Estado de Guanajuato destacó que “los protocolos de investigación exigibles en el caso desde ya se están observando”.

Finalmente, la dependencia resaltó que los avances de la investigación se darán a conocer oportunamente y conforme lo permita el proceso legal.

¿Quién era Geovanna Ramírez, locutora de radio?

Geovanna Ramírez era originaria del estado de Guanajuato y, como señala su perfil de Facebook, estudió locución profesional en el Centro de Capacitación MVS Radio.

La locutora vivía en Monterrey y trabajó en medios como Exa Monterrey, La Mejor Monterrey, y la estación de radio XEFB-AM, también ubicada en el estado de Nuevo León. En su perfil también destaca su trabajo como TV Host en Azteca Noreste.

Por otro lado, Geovanna Ramírez también era socia mayoritaria de Inplo S.A. de C. V., empresa especialista en instalación de sistemas contra incendio, tuberías de proceso, termofusión e hidrosanitario. Además, era propietaria del bar “Las Cinco Coronelas”.

Cabe destacar que estos dos negocios están ubicados en el municipio de Silao, en Guanajuato.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]