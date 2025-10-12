GENERANDO AUDIO...

Edgar Molina y Libia Dennise, gobernadora de Guanjauato. Foto: Facebook.

El diseñador de modas Edgar Molina fue asesinado en Guanajuato durante un ataque armado registrado en el municipio de Moroleón, de acuerdo con reportes de autoridades locales. Molina era reconocido por su trabajo con figuras públicas y recientemente había elaborado un vestido para la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió la noche del sábado 11 de octubre en la zona centro de Moroleón. Las autoridades informaron que un grupo de personas armadas abrió fuego contra un vehículo en el que se encontraba el diseñador, quien perdió la vida en el lugar.

Autoridades investigan el ataque armado en Moroleón

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer los hechos. Personal de la dependencia acudió al sitio del ataque para realizar los peritajes correspondientes y recabar pruebas que permitan identificar a los responsables.

La alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez, lamentó lo ocurrido y aseguró que se colaborará con las autoridades estatales y federales para que se haga justicia. Por su parte, el gobierno del estado también expresó sus condolencias a familiares y amigos del diseñador y condenó los hechos de violencia registrados en la entidad.

Gobierno de Guanajuato promete justicia

El gobierno de Guanajuato informó que se mantiene en coordinación con las autoridades ministeriales para apoyar las investigaciones y reforzar la seguridad en la región. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el crimen.

¿Quién era Edgar Molina?

Edgar Molina era un diseñador de modas guanajuatense con amplia trayectoria en el ámbito de la moda nacional. Participó en distintos eventos y pasarelas, y era conocido por vestir a personalidades del medio artístico y político.

Entre sus creaciones más recientes destacó el vestido que realizó para la gobernadora de Guanajuato durante su primer informe de gobierno. En redes sociales, figuras del ámbito de la moda y el espectáculo expresaron su consternación por el hecho y recordaron su profesionalismo y aportes al diseño mexicano.