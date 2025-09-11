Así puedes recibir hasta 100 mil pesos para comprar casa con Mi Nuevo Hogar

GENERANDO AUDIO...

Mi Nuevo hogar da hasta 100 mil pesos para comprar casa. Foto: Cuartoscuro

En México, la vivienda digna y adecuada es un derecho, por eso diversos gobiernos apoyan a los ciudadanos para adquirir o mejorar su hogar. Tal es el caso del estado de Guanajuato, que en 2025 apoya a los ciudadanos para comprar casa con hasta 100 mil pesos.

Para cumplir con este objetivo, el Gobierno de Guanajuato recientemente anunció que debido al éxito del programa “Mi Nuevo Hogar”, se incorporarían 50 millones de pesos adicionales para que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna.

Requisitos y documentos necesarios

Para acceder al apoyo, los interesados deberán presentar:

Formato de solicitud oficial del programa

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP del solicitante y, si aplica, del cónyuge y dependientes

Acta de nacimiento del solicitante

Comprobante de domicilio reciente (máx. 3 meses)

Constancia o recibo de ingresos, hasta 9.1 veces el valor de la UMA

Certificado de No Propiedad reciente del solicitante y cónyuge, expedido por el Registro Público de la Propiedad

Acta de matrimonio e identificación oficial del cónyuge, si aplica

Contrato de promesa de compraventa de vivienda nueva con información legal y fiscal

Avalúo comercial vigente con Dictamen Técnico Único (DTU)

Documento de aprobación del crédito hipotecario o financiamiento individual

Declaración firmada de no haber recibido otro subsidio para vivienda

Las solicitudes pueden entregarse de forma presencial en las ventanillas habilitadas por el Gobierno, a través del programa “Gobierno de la Gente” y de los Centros de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Así funciona el programa “Mi Nuevo Hogar” para comprar casa

El programa busca facilitar la compra de vivienda nueva y adecuada para quienes carecen de un patrimonio propio. El subsidio económico es único y no reembolsable, entregado directamente al beneficiario para cubrir parte del valor del inmueble.

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo señaló que, pese al impacto positivo del programa, muchas personas aún desconocen su existencia, por lo que se colabora con desarrolladores afiliados a CANADEVI para difundir la política pública entre quienes buscan su primera vivienda.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, sujeto a disponibilidad de recursos, y los beneficiarios deberán presentar todos los documentos originales al firmar la carta de recepción del apoyo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]