Así puedes recibir hasta 100 mil pesos para comprar casa con Mi Nuevo Hogar
En México, la vivienda digna y adecuada es un derecho, por eso diversos gobiernos apoyan a los ciudadanos para adquirir o mejorar su hogar. Tal es el caso del estado de Guanajuato, que en 2025 apoya a los ciudadanos para comprar casa con hasta 100 mil pesos.
Para cumplir con este objetivo, el Gobierno de Guanajuato recientemente anunció que debido al éxito del programa “Mi Nuevo Hogar”, se incorporarían 50 millones de pesos adicionales para que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna.
Requisitos y documentos necesarios
Para acceder al apoyo, los interesados deberán presentar:
- Formato de solicitud oficial del programa
- Identificación oficial vigente con fotografía
- CURP del solicitante y, si aplica, del cónyuge y dependientes
- Acta de nacimiento del solicitante
- Comprobante de domicilio reciente (máx. 3 meses)
- Constancia o recibo de ingresos, hasta 9.1 veces el valor de la UMA
- Certificado de No Propiedad reciente del solicitante y cónyuge, expedido por el Registro Público de la Propiedad
- Acta de matrimonio e identificación oficial del cónyuge, si aplica
- Contrato de promesa de compraventa de vivienda nueva con información legal y fiscal
- Avalúo comercial vigente con Dictamen Técnico Único (DTU)
- Documento de aprobación del crédito hipotecario o financiamiento individual
- Declaración firmada de no haber recibido otro subsidio para vivienda
Las solicitudes pueden entregarse de forma presencial en las ventanillas habilitadas por el Gobierno, a través del programa “Gobierno de la Gente” y de los Centros de la Secretaría del Nuevo Comienzo.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Vas a comprar casa o depa? Condusef da esta recomendación]
Así funciona el programa “Mi Nuevo Hogar” para comprar casa
El programa busca facilitar la compra de vivienda nueva y adecuada para quienes carecen de un patrimonio propio. El subsidio económico es único y no reembolsable, entregado directamente al beneficiario para cubrir parte del valor del inmueble.
La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo señaló que, pese al impacto positivo del programa, muchas personas aún desconocen su existencia, por lo que se colabora con desarrolladores afiliados a CANADEVI para difundir la política pública entre quienes buscan su primera vivienda.
El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, sujeto a disponibilidad de recursos, y los beneficiarios deberán presentar todos los documentos originales al firmar la carta de recepción del apoyo.