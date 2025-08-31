Ataque a bar en Pénjamo, Guanajuato, deja 3 heridos; 2 de ellos empleados del lugar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un ataque registrado la noche de este sábado en el bar “La Aldea”, sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, dejó como saldo tres personas lesionadas y una fuerte movilización policiaca en Pénjamo, Guanajuato.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 20:30 horas, lo que provocó la llegada de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de rescate.

De acuerdo con una trabajadora del lugar, entre los heridos se encuentra Brayan, de 18 años, empleado del establecimiento, así como Paulina Ceballos Ventura, de la misma edad, quienes fueron trasladados en un automóvil particular hacia el Hospital General de Pénjamo.

Otro afectado fue identificado únicamente como Wilmer, presunto cliente del negocio, quien también fue llevado en un vehículo particular para recibir atención médica.

Al llegar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que los lesionados ya habían sido retirados.

En el área se encontró una ojiva, pero no había casquillos percutidos. El bar fue asegurado por policías municipales y el hecho quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.