Ataque armado en San Miguel de Allende deja 2 muertos y 17 heridos

El ataque sucedió en la celebración de una fiesta patronal. Foto: Cuartoscuro

En San Miguel de Allende, municipio del estado de Guanajuato, se registró un ataque armado que dejó como saldo preliminar dos muertos y 17 heridos.

Primeras versiones señalan que un hombre armado atacó a las personas que se encontraban celebrando una fiesta patronal en las inmediaciones de la colonia Infonavit Malanquín. Otros reportes señalan que, al menos, fueron dos sujetos.

En redes sociales circulan imágenes de la agresión registrada durante la noche de este domingo.

¿Cuál es el reporte de las autoridades de San Miguel de Allende, Guanajuato?

El Gobierno de San Miguel de Allende, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó el fallecimiento de dos personas y 17 heridas tras el ataque ocurrido la noche del 17 de agosto, en la colonia Infonavit Malanquín.

Autoridades atienden la emergencia

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad, donde reciben atención médica y, en el transcurso de este lunes, serán valoradas para su eventual alta.

Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona y notificar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), que ya inició las investigaciones ministeriales correspondientes.

Condena y compromiso del municipio

El Gobierno municipal lamentó y condenó los hechos violentos, a los que calificó como un acto cobarde contra la población.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en todo el territorio y de colaborar estrechamente con las autoridades ministeriales para esclarecer el caso.

