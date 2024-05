“Me ahorcó y arrastró”: Avril, de 17 años, denuncia a su exnovio por intento de feminicidio en Guanajuato

Avril denunció a su novio por intento de feminicidio. Foto: Facebook Avril LM

Avril LM, una chica de 17 años, originaria de Guanajuato, utilizó su perfil de Facebook para denunciar a su exnovio por intento de feminicidio. El pasado 21 de abril, Javier “N” la golpeó, ahorcó y arrastró por la calle hasta dejarla inconsciente. La denuncia en redes sociales va acompañada de un par de videos que muestran las agresiones contra la joven.

Avril denuncia a su exnovio por intento de feminicidio

La publicación de Avril menciona que durante 1 año y 4 meses vivió una relación tóxica con Javier “N”, pero hace unas cuantas semanas él atentó contra su vida, por lo que finalmente tomó el valor para romper el silencio y denunciar a su agresor.

“Vivir esto es difícil porque nunca pensé, a los 17 años, sentirme tan vulnerable y violentada por la persona que decía quererme. Pero si hoy tengo el valor de escribir esto, es para hacer pública mi denuncia”, publicó.

Como se señaló previamente, a la joven la agredieron en la vía pública hasta quedar inconsciente. Ella relata que hoy sigue con vida gracias a una persona que escuchó lo que sucedía en la calle y salió a ayudarla. Uno de los videos que circulan en internet muestran a un sujeto encarando a Javier “N” por maltratar a Avril LM.

“Por fortuna, y agradezco infinitamente a la vida, una persona escuchó todo y salió en mi auxilio. Si no hubiera sido por esa persona, no sé si el día de hoy estaría contando esto”. Se menciona en la publicación de Facebook

Vivió una relación tóxica a lado de su exnovio

En el texto de Avril no se especifica que detonó el intento de feminicidio por parte de Javier “N”, pero ella explica que durante todo el tiempo que estuvieron juntos, él siempre “mantuvo actos de violencia” contra ella, pero no decía nada por miedo.

Su relación estuvo llena de peleas que comenzaban “por sus celos y sus pensamientos tóxicos, y terminaban en jaloneos, insultos verbales y pequeños golpes”.

“Ahora me arrepiento por no haber abierto los ojos antes y darme cuenta de que estaba con una persona violenta, agresiva y mal de sus facultades mentales. Lo único que él quería era controlarme, humillarme y tratarme como si fuera un objeto”. Explica Avril

Piden que se aplique justicia contra Javier “N”

Finalmente, la publicación cierra con Avril pidiendo justicia para que su agresor responda por intento de feminicidio.

“(Javier “N”) sigue libre, haciendo su vida normal como si fuera inocente, mientras yo me sigo recuperando física y emocionalmente por lo que me hizo pasar. Por eso, hoy pido y suplico a todas las personas que leen, que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune como muchos otros casos”, mencionó la denunciante.

