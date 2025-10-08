GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un hombre identificado como líder social y comerciante fue atacado a balazos la mañana de este martes, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la página de Facebook Helados Nico, en la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Durante la grabación, el hombre denunciaba el mal estado de las calles y solicitaba apoyo para el bacheo, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego contra él.

El ataque ocurrió frente a vecinos que seguían la transmisión en tiempo real. En el video —que circula en redes sociales— se observa el momento en que los agresores disparan y la víctima cae herida por la espalda.

La cámara continuó grabando después de los disparos, mostrando minutos de angustia en que habitantes y familiares corrieron a auxiliar al hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde su estado de salud se reporta como grave.

A pesar de que cerca del sitio había un puesto de seguridad de la Policía Municipal, los agresores lograron escapar sin ser detenidos.

Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.