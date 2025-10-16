GENERANDO AUDIO...

El bloqueo en la Pénjamo-La Piedad se mantiene. Foto: Christian Rendón

Más de 34 horas de bloqueo y filas de hasta 50 kilómetros de vehículos varados se registran en la carretera Pénjamo–La Piedad, donde integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano de Guanajuato mantienen una protesta en demanda de mejores precios para el maíz y el sorgo.

La vía, que conecta a Guanajuato con Michoacán, fue cerrada el martes antes de las 10:00 de la mañana, después de que los productores agrícolas denunciaron haber sido ignorados por el gobierno.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Seguimos esperando que la Secretaría de Gobernación regrese la vista a nosotros. Mucha gente dice que los campesinos somos revoltosos porque los tenemos aquí parados, y a ellos les pregunto: ¿acaso estamos aquí por voluntad propia?”, expresó uno de los manifestantes desde un perifoneo.

Los bloqueos también afectaron tramos carreteros de Cuéramaro, Pueblo Nuevo e Irapuato, donde el tránsito colapsó debido a la magnitud de la protesta.

Aunque la noche de este miércoles se prevé una reunión entre una comitiva del Frente y autoridades estatales y federales, los campesinos aseguraron que no se retirarán hasta lograr un acuerdo favorable.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

“Somos más de cinco mil campesinos que queremos mejores precios para los costales de maíz y sorgo”, señaló Mauricio Pérez Cabrera, integrante del movimiento.

Hasta las 8:15 de la noche, los líderes del Frente no habían definido el lugar del encuentro, pues buscan evitar que la reunión sea vinculada a intereses políticos. La propuesta de realizarla en la Presidencia Municipal de Pénjamo fue descartada.