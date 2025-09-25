GENERANDO AUDIO...

Foto: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Genaro “N”, alias el “Silencio”, en Uriangato, Guanajuato. El sujeto era considerado objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

De acuerdo con la SSPC, al “Silencio” se le relaciona con diversos delitos, entre ellos:

Homicidios en Michoacán y Guanajuato.

en Michoacán y Guanajuato. Robo en cajeros automáticos .

. Privación de la libertad de dos agentes federales de la SSPC en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 4 de septiembre.

Además, enfrenta al menos 10 carpetas de investigación por delitos como narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

Operativo interinstitucional

La captura se logró gracias a trabajos de inteligencia y coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

García Harfuch destacó que esta detención representa un avance en la estrategia federal contra los grupos delictivos que operan en la región del Bajío y occidente del país.

