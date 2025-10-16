GENERANDO AUDIO...

Circulación reabierta en carretera federal. Foto: Sergio Ortiz

Después de más de 38 horas de cierre total, fue reabierta la circulación vehicular en la carretera federal 1110, luego del acuerdo alcanzando entre integrantes el Movimiento Agrícola Campesino de Pénjamo, Santa Ana Pacueco, Cuerámaro, Abasolo e Irapuato, y autoridades federales y estatales.

La madrugada de este jueves se llevó a cabo una mesa de trabajo encabezada por Rubén Medina Niño, director del despacho del titular de Agricultura de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, en la que se logró destrabar el conflicto.

El bloqueo, que había comenzado en la mañana del martes, mantuvo varados a miles de automovilistas y transportistas en el tramo Pénjamo-La piedad, generando una fuerte afectación económica y social en la región.

Durante el encuentro, celebrando en la Casa de la Cultura de Pénjamo, los representantes campesinos de Irapuato, Abasolo, Pueblo Nuevo, Cuerámaro y Pénjamo, expusieron sus demandas sobre el bajo precio de los granos y los costos de producción.

Como parte de los acuerdos afirmados en la minuta, se determinó realizar una reunión este viernes 17 de octubre en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con la participación de dependencias federales relacionadas con el sector agrícola y una comisión de productores guanajuatenses.

En dicha mesa, los agricultores solicitarán que se tome como base un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y de 6 mil pesos por tonelada de sorgo.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, se comprometió a acompañar la comisión y a invitar a la gobernadora del estado a participar en el diálogo.

El Gobierno del estado asumió el compromiso de cubrir los gastos de traslado de la comisión representativa, mientras que los productores acordaron el liberar de forma inmediata y total todos los puntos bloqueados sobre la carretera federal 90.

Asimismo, se pactó que el Gobierno Federal y Estatal se gestionarán un encuentro con representantes de la agroindustria para promover acuerdos comerciales que contribuyan a mejorar los precios de los granos y fortalecer la economía del campo guanajuatense.

Con el retiro de las unidades y maquinaria agrícola, el tránsito fue restablecido durante la madrugada, bajo la supervisión de elementos de la Guardia Nacional y autoridades locales.