Caos en San Felipe: tres toros sueltos embisten autos y dejan un herido

No se ha informado de dónde se escaparon. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tres toros provocaron caos en el municipio de San Felipe, perteneciente al estado de Guanajuato, durante la tarde de este miércoles. Distintos videos compartidos en redes sociales muestran cómo embistieron autos en varios puntos de la localidad.

Tres toros provocan caos en San Felipe, Guanajuato; ¿qué sucedió?

Durante la tarde de este 17 de septiembre comenzaron a circular reportes de que tres toros sueltos comenzaron a crear estragos en San Felipe.

Como mencionan medios locales, los ejemplares fueron vistos sobre la avenida Diligencias y la calle El Chorro, ubicadas en las inmediaciones de la colonia El Fraile, también conocida como Nueve Esquinas.

De la misma manera, los animales también fueron reportados en calles de la colonia La Conchita.

Como destacan algunas versiones, uno de los toros atacó vehículos estacionados y hasta un camión de transporte de personal.

¿Qué pasó con los toros?

En otra grabación, se aprecia a un oficial de policía que dispara contra uno de los toros, esto con el objetivo de evitar más daños.

Reportes locales mencionan que dos de los animales tuvieron que ser sacrificados, mientras que el tercero tuvo que ser amarrado en la calle El Chorro.

A continuación, el video que da cuenta del momento. Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene imágenes sensibles, se recomienda discreción.

Además del reporte de una persona lesionada y varios autos dañados, trasciende que vecinos destazaron los cuerpos de los toros sacrificados.

Hasta el momento, no se ha identificado al propietario de los animales, ni se ha informado cómo lograron escapar y llegar hasta la zona urbana.

