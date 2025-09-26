Cateo en Hacienda de Guadalupe: detienen a un hombre y aseguran 2 mil dosis de droga
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), y autoridades federales, se llevó a cabo un cateo en la comunidad Hacienda de Guadalupe que derivó en la detención de una persona y el aseguramiento de drogas, armas y vehículos.
Así fue el operativo
El cateo se realizó como parte de una investigación ordenada por el Ministerio Público Federal por delitos contra la salud, comercio de narcóticos y extorsión.
Durante las acciones participaron las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y la FGR, en el marco de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).
¿Qué se aseguró?
En el inmueble intervenido se localizaron:
- 2 mil 242 dosis de cristal
- 99 dosis de marihuana
- 2 armas cortas
- 122 cartuchos útiles
- 2 vehículos
- 1 motocicleta
- 8 teléfonos celulares
Además, se informó que las armas decomisadas eran de uso exclusivo del Ejército.
Un detenido
El hombre detenido fue identificado como Antonio “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, subrayó que los cateos no son solo operativos, sino acciones con el objetivo de retirar de las calles drogas y armas que representan un riesgo para las comunidades.