Cateo en Hacienda de Guadalupe: detienen a un hombre y aseguran 2 mil dosis de droga

En el operativo participaron distintas dependencias. Foto: Gobierno de Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), y autoridades federales, se llevó a cabo un cateo en la comunidad Hacienda de Guadalupe que derivó en la detención de una persona y el aseguramiento de drogas, armas y vehículos.

Así fue el operativo

El cateo se realizó como parte de una investigación ordenada por el Ministerio Público Federal por delitos contra la salud, comercio de narcóticos y extorsión.

Durante las acciones participaron las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y la FGR, en el marco de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

¿Qué se aseguró?

En el inmueble intervenido se localizaron:

  • 2 mil 242 dosis de cristal
  • 99 dosis de marihuana
  • 2 armas cortas
  • 122 cartuchos útiles
  • 2 vehículos
  • 1 motocicleta
  • 8 teléfonos celulares

Además, se informó que las armas decomisadas eran de uso exclusivo del Ejército.

Un detenido

El hombre detenido fue identificado como Antonio “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, subrayó que los cateos no son solo operativos, sino acciones con el objetivo de retirar de las calles drogas y armas que representan un riesgo para las comunidades.

