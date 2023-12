Fiscalía: no los dejaron entrar y regresaron a disparar; son 11 los fallecidos en Salvatierra

Autoridades del municipio de Salvatierra, Guanajuato y la Fiscalía estatal confirmaron el asesinato de 11 personas durante una fiesta que se llevaba a cabo en la comunidad de San José del Carmen.

La cifra en un inicio se había manejado en 12 personas fallecidas, sin embargo, las investigaciones confirmarían horas después que una personas no pertenecía al evento ocurrido en Salvatierra, había ingresado al hospital al mismo tiempo que las otras personas.

Regresaron y dispararon: Fiscalía

Acorde con los primeros informes, el ataque en Salvatierra fue perpetrado por un comando de sicarios que arribó a la posada en una ex Hacienda y disparó contra los asistentes. En el comunicado emitido por la Fiscalía se informa que un grupo de personas llegaron al lugar pero varios de los presentes les pidieron retirarse.

Se retiraron, pero posteriormente regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes.

Además de las víctimas fatales, se confirmó que hay al menos una decena de lesionados y provocaron un incendio a diversos vehículos..

Pues aquí está tranquilo, había fiesta la camioneta que quemaron entro pa dentro creo que era la del sonido pero yo me vine para dentro ya no más se escucharon las mañanitas y de repente ya no se escuchó la música.

Por medio de un comunicado, el Gobierno Municipal señaló que las personas heridas, 14, fueron trasladadas a diferentes hospitales del municipio, sin brindar mayores detalles sobre su estado de salud.

[TE PUEDE INTERESAR: Difunden supuesta foto de jóvenes antes de ser asesinados en Guanajuato]

Igualmente, la Dirección de Seguridad Pública señaló que fueron incendiados dos vehículos y dos motocicletas.

Eso ya no es ni narcotráfico esto es terrorismo. Llegar y matar ósea matar a gente inocente…quedaron como si los hubieran apilado uno arriba de otro con balazos en la cabeza rematados… ¿Pues no sabemos que si venías por alguien no vendrían por alguien aquí

Algunos de los occisos fueron identificados como

Macarena Galileo David Irving Héctor Emi Thalía Cornejo, ex reina de la Feria de la Candelaria Salvatierra 2017 La octava persona es un miembro del staff del grupo Dinastía Cornejo.

La masacre en dicha comunidad fue el segundo suceso de violencia reportado entre la noche del 16 de diciembre y la mañana del 17 en Guanajuato, pues horas antes un grupo de sujetos armados atacó una barbería ubicada en los alrededores del Mercado María Tomasa Estévez, en el municipio de Salamanca.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Como resultado de dicha agresión al menos cuatro personas habrían perdido la vida, según los reportes preliminares. En ambos casos, aún se desconoce el móvil de los crímenes, así como la identidad de las personas que los habrían perpetrado.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía detalló que “en ambos casos se han asignado células de trabajo multidisciplinarias especialidad en homicidios, quienes trabajarán de manera inmediata y permanente hasta en tanto se logre el esclarecimiento y detención de los responsables”.