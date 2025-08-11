Desmienten masacre en Uriangato: ataque dejó sólo una mujer lesionada

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Uriangato, en Guanajuato, desmintieron una masacre ocurrida, presuntamente, en un bar ubicado en dicho municipio durante la noche de este domingo, como informaron medios locales.

Asimismo, dieron a conocer que, como saldo de la agresión a manos de hombres armados, sólo una mujer resultó herida.

En redes sociales circula un video del ataque de anoche y primeras versiones señalaron que había ocho muertos.

Desmienten masacre en Uriangato; ¿qué sucedió?

A través de un comunicado publicado este lunes por la mañana en su cuenta oficial de Facebook, el Gobierno municipal de Uriangato desmintió la presunta masacre.

En el documento, el Ayuntamiento explicó que fue alrededor de las 20:24 horas del 10 de agosto cuando fue recibido el reporte de disparos en un establecimiento ubicado en la calle Campesinos, en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata.

Al acudir, afuera del lugar, elementos de Seguridad Pública encontraron a una mujer, de alrededor de 33 años, lesionada con cinco impactos de bala, quien fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Humberto Cerrillo, comisionado de Seguridad Pública, junto a Sergio Martínez, coordinador de Protección Civil de Uriangato, confirmaron la información compartida previamente.

“Recalcar mucho eso, no hubo más que una sola persona lesionada. La información que está saliendo en los medios por internet, en páginas que desconocemos quién las maneje, es información muy, muy, alterada, es falsa totalmente, solamente tenemos una persona lesionada, una femenina a la cual se le dio atención médica oportuna” Humberto Cerrillo, comisionado de Seguridad Pública de Uriangato

Indicó el funcionario municipal que la Fiscalía de Guanajuato encabeza las investigaciones, sin revelar mayores avances hasta el momento. Asimismo, aseguró que el inmueble operaba con legalidad, pues tiene los permisos por parte del Ayuntamiento.

“Pues están muy cerrados ellos en dar su investigación, a no dar información hasta que ellos no tengan confirmadas las cosas, pero sí estamos certeros de que Fiscalía va a trabajar para esclarecer el hecho y nos dé en poco tiempo una respuesta de cuál fue el motivo y ojalá, Dios quiera y así sea, la detención de los responsables de este hecho” Humberto Cerrillo, comisionado de Seguridad Pública

Confirmó también que, tras la agresión, hubo una persecución y enfrentamiento del que no hay personas detenidas ni lesionados o fallecidos.

Ante ello, anunció un reforzamiento de seguridad en la zona que, a grandes rasgos, consiste en revisar entradas y salidas del municipio, así como establecer una mejor comunicación con regiones colindantes.

“Obviamente, esto nos obliga a seguir mejorando para reforzar las entradas y salidas del municipio con presencia policial. Es un evento lamentable, una persona lesionada” Humberto Cerrillo, comisionado de Seguridad Pública

El comisionado aseguró que, a diferencia de otras regiones, en Uriangato la gente desarrolla sus actividades con tranquilidad, pese a que en fechas pasadas se tuvo el conocimiento de dos personas sin vida por ataques armados. Insistió en que el tema de la violencia está focalizado en las afueras del municipio.

