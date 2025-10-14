GENERANDO AUDIO...

Foto: Christian Rendón

Con una caravana, flores y música, la comunidad de Salvatierra despidió a José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como Don Nico, activista y líder social que fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo para reportar baches en su localidad.

El ataque ocurrió el martes pasado, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra él durante la transmisión, que posteriormente se volvió viral en redes sociales. Don Nico fue trasladado a un hospital de la región, donde falleció el viernes pasado, confirmó el gobierno municipal.

Familia pide justicia y protección

Entre el dolor y la desesperanza, su esposa Alejandra aseguró que no hay avances en la investigación de la Fiscalía de Guanajuato para detener a los responsables.

“Dicen que están en proceso, que se haga justicia y que a mí me ayuden a que me dejen en paz. Mi corazón está con el pueblo igual que el de mi esposo, que nosotros somos gente trabajadora”, dijo Alejandra.

La mujer relató además que sus hijos están afectados, pero son fuertes, y destacó la importancia de su vínculo con Don Nico:

“Para mí, mi marido era lo más grande que tengo en la vida, tengo 20 años de casada con él y el día que nos casamos nos juramos amor eterno”.

Activismo y apoyo comunitario

Don Nico era ampliamente reconocido por ayudar a vecinos y campesinos en diversas gestiones y por su labor comunitaria, lo que generó que cientos de personas acompañaran a su familia durante el sepelio celebrado este lunes. La comunidad clama justicia.