Detienen a tres presuntos responsables del ataque en campo de futbol de Salamanca

Responsables de ataque en Salamanca. Foto: Secretaría de Seguridad Guanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que detuvieron a tres presuntos responsables del ataque ocurrido en una cancha de futbol de Salamanca, incluyendo al presunto líder de una célula criminal.

Detienen a tres presuntos responsables del ataque en Salamanca

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, tras acciones coordinadas con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), lograron detener a tres presuntos responsables del ataque ocurrido en una cancha de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, el pasado 25 de enero de 2026.

De hecho, destacaron que entre estas personas detenidas se encuentra también el líder una célula criminal que materialmente realizó el ataque.

El operativo con el que arrestaron a los presuntos responsables se llevó a cabo en la tarde-noche de este miércoles 18 de febrero, en la comunidad Cerrito de las Yerbas, Villagrán, participando elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, y las FSPE de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

“La detención fue producto de una acción estratégica coordinada derivada de tareas de inteligencia e investigación, y se ejecutó sin realizar un solo disparo”, indicaron.

¿Quiénes son los detenidos?

Las autoridades de Guanajuato indican que detuvieron a un sujeto identificado como Moisés N, quien sería el presunto líder de una célula criminal que opera en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y otras localidades aledañas.

“De acuerdo con las investigaciones, esta persona sería el probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores”, agregan.

También arrestaron a otras dos personas identificadas como Jorge Gabriel N y Margarita N, ambas señaladas de presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida del grupo de criminales.

Asimismo, aseguraron armas, droga y equipo táctico, lo cual, junto a los detenidos, fue presentado ante el Ministerio Público.

